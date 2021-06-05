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5 июня 2021, 18:25

В Нижнем Тагиле 6-летний ребёнок упал с балкона

Балкон дома

Упавшего с балкона мальчика увезли в больницу Екатеринбурга. Фото: Павел Ворожцов

В Нижнем Тагиле следователи выясняют обстоятельства травмирования 6-летнего ребёнка. Он упал с балкона многоквартирного дома по улице Константина Пылаева.

Мальчика госпитализировали в больницу в Екатеринбургу, ему оказывается необходимая помощь.

Территориальным отделом СКР проводится доследственная проверка, устанавливаются признаки противоправного деяния по ст.118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

"Следователем СКР проведён осмотр места происшествия, опрашиваются родственники пострадавшего ребёнка, очевидцы произошедшего, степень тяжести вреда и характер травм, полученных ребёнком. Истребована и анализируется характеризующая документация в отношении данной семьи", - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Другой резонансный инцидент с участием ребёнка произошёл под Североуральском. Там 9-летний мальчик пропал в тайге во время похода. На поиски вылетал вертолёт Ми8 МЧС России.

Областная газета Свердловской области

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