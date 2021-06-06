Рано утром спасатели Екатеринбурга тушили кладовку в "Магните"

Площадь пожара составила восемь квадратных метров. Фото: Галина Соловьёва.

В Екатеринбурге горело помещение кладовой, расположенной на территории магазина "Магнит" (ул. Академика Бардина). Информация об инциденте поступила на пульт диспетчера в 5:16.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области, в тушении пожара были задействованы шесть единиц спецтехники и 14 человек личного состава.

В 05:27 огонь был локализован, ещё через три минуты ликвидировано открытое горение. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 06:50. Площадь пожара составила восемь квадратных метров.

Минувшей ночью в уральской столице также горели три капитальных гаража (ул. Инженерная). Огнём было повреждено два легковых автомобиля. На место происшествия на двух машинах выезжали десять человек.