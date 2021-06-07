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Общество / Происшествия
7 июня 2021, 11:31

На ЕКАД сбили лося, погиб человек

ДТП

С начала года в столице Урала произошло шесть аналогичных ДТП. Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.

На 12 км Екатеринбургской кольцевой автодороги произошло ДТП. В результате аварии погиб человек.

По предварительной информации, в 22:40 6 июня водитель Opel Zafira двигаясь по ЕКАД со стороны дублёра Сибирского тракта в сторону Берёзовского наехал на лося. Далее животное отбросило на движущееся по встречке BMW X3.

В результате дорожно-транспортного происшествия скончался водитель BMW - мужчина 1987 года рождения. Водитель второй легковушки не пострадал. Оба транспортных средства получили значительные механические повреждения.

Прибывшие на место аварии госавтоинспекторы провели все необходимые процессуальные действия, произвели замеры, опросили очевидцев. По факту начато расследование.

Как уточнили "Областной газете" в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу, с начала года в столице Урала произошло шесть аналогичных ДТП. Всего в результате столкновений с животными погиб один человек, ещё восемь пострадали.

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Областная газета Свердловской области

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