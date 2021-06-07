Чтобы не было соблазна поджечь: в Екатеринбурге начнут убирать тополиный пух

При сильном ветре пух легко поднимается и забивается в щели балконов и лоджий. Малейшая искра способна привести к пожару. Фото: Александр Зайцев.

За прошедшие сутки в Екатеринбурге зарегистрировали почти 250 вызовов пожарных. Большинство обращений от горожан были связаны с поджогами тополиного пуха.

В связи с этим в ГУ МЧС России по Свердловской области напомнили об опасности "летнего снега".

"Кажущаяся невинной шалость может привести к большой беде: огонь по тополиному пуху очень быстро распространяется и легко может перейти на жилые дома, хозяйственные постройки, автомобили, вызвать крупный пожар", – говорится в сообщении спасателей.

Важно понимать! Если в результате поджога тополиного пуха будет причинён ущерб в размере свыше 250 тыс. рублей, то в отношении поджигателя может быть возбуждено уголовное дело по ст. 168 УК РФ ("Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности"). За это предусмотрено наказание в виде штрафа или обязательных либо исправительных работ, ограничения либо лишения свободы. Также придётся выплатить пострадавшим компенсацию. Граждан, ставших свидетелями возгорания, просят сообщать по телефону "101".

В свою очередь, власти Екатеринбурга приняли решение об уборке пуха. Его будут регулярно смачивать, а затем собирать вакуумной техникой.

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