Темы дня

Общество / Происшествия
7 июня 2021, 15:17

Чтобы не было соблазна поджечь: в Екатеринбурге начнут убирать тополиный пух

тополиный пух

При сильном ветре пух легко поднимается и забивается в щели балконов и лоджий. Малейшая искра способна привести к пожару. Фото: Александр Зайцев.

За прошедшие сутки в Екатеринбурге зарегистрировали почти 250 вызовов пожарных. Большинство обращений от горожан были связаны с поджогами тополиного пуха.

В связи с этим в ГУ МЧС России по Свердловской области напомнили об опасности "летнего снега". 

"Кажущаяся невинной шалость может привести к большой беде: огонь по тополиному пуху очень быстро распространяется и легко может перейти на жилые дома, хозяйственные постройки, автомобили, вызвать крупный пожар", – говорится в сообщении спасателей.

Важно понимать! Если в результате поджога тополиного пуха будет причинён ущерб в размере свыше 250 тыс. рублей, то в отношении поджигателя может быть возбуждено уголовное дело по ст. 168 УК РФ ("Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности"). За это предусмотрено наказание в виде штрафа или обязательных либо исправительных работ, ограничения либо лишения свободы. Также придётся выплатить пострадавшим компенсацию.

Граждан, ставших свидетелями возгорания, просят сообщать по телефону "101".

В свою очередь, власти Екатеринбурга приняли решение об уборке пуха. Его будут регулярно смачивать, а затем собирать вакуумной техникой.

Читайте также:

Возгорание тополиного пуха легко может стать причиной пожара.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
07.06.2021, 19:24 / Общество
Алексей Орлов пообещал Екатеринбургу ещё 28 "умных остановок" и 20 новых табло
07.06.2021, 19:13 / Общество
В ЦПКиО Екатеринбурге тушат крупный пожар
07.06.2021, 18:56 / Общество
В Екатеринбурге экс-директора электросетевой компании приговорили ещё к 11 годам колонии
07.06.2021, 18:55 / Экономика
В Свердловской области последняя безымянная улица Титановой долины получила название
07.06.2021, 18:46 / Культура
Сразу три площадки Ural Music Night развернут в ДК Железнодорожников