«Медицинская помощь не требуется»: Пропавший в выходные 9-летний Кирилл найден живым. Как избежать подобных случаев?

Поиски девятилетнего Кирилла продолжались двое суток и, к счастью, завершились благополучно. Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Минувшие выходные на Среднем Урале вновь не обошлись без происшествий. В субботу, 5 июня, стало известно о том, что в горах, в 60 километрах от Североуральска, пропал девятилетний ребёнок из Челябинской области, который в составе незарегистрированной туристической группы поднимался на Уральский хребет в районе туристической базы «Крив». Поиски продолжались двое суток и, к счастью, завершились благополучно.

Как сообщает Следственное управление Следственного комитета по Свердловской области, группа не собиралась долго задерживаться на вершине, однако из-за сильного ветра девятилетний Кирилл отпросился пойти назад раньше. Взрослые договорились с ребёнком, что он будет ждать их чуть ниже, однако через какое-то время мальчик продолжил спуск к базовому лагерю самостоятельно, в результате чего свернул с тропы и заблудился.

По информации пресс-службы Главного управления МЧС России по Свердловской области, в дневное время мальчика искали 195 человек, два вертолёта, собаки. С воздуха обследовали 942 квадратных километра, но безрезультатно, поэтому после заката поиски продолжились с помощью тепловизоров, предоставленных Уральским поисково-спасательным отрядом, Россгвардией, добровольцами. Утром мальчика нашли в пяти километрах от базового лагеря спасательной операции. Когда спасатели приблизились, мальчик услышал своё имя и стал кричать в ответ, оставаясь при этом на одном месте.

– С места обнаружения ребёнка практически сразу доставили в больницу Североуральска вертолётом Ми-8 МЧС России, – рассказал журналисту «Облгазеты» пресс-секретарь министерства здравоохранения Свердловской области Константин Шестаков. – Но в больнице мальчик пробыл недолго: его осмотрели и заключили, что его состояние нормальное и медицинская помощь не требуется. Хорошо, что даже клещей на нём не нашли, только укусы комаров.

В результате доследственной проверки следственный комитет не выявил никаких признаков возможных правонарушений в отношении ребёнка.

– Поиск пропавших занимает от суток до нескольких дней, – прокомментировал «Облгазете» помощник руководителя пресс-службы Следственного управления СК России по Свердловской области Максим Чалков. – Всё зависит от ряда факторов: насколько человек физически вынослив, как он умеет совладать с собой, как далеко ушёл, насколько хорошо экипирован, есть ли у него с собой еда, есть ли пища в лесу (зимой и весной её труднее найти), какая погода на улице. Всё это влияет на выживаемость человека.

В пресс-службе Главного управления МЧС России по Свердловской области «Облгазете» сказали, что пропажа детей происходит в основном летом. Чтобы такие случаи происходили реже, необходимо соблюдать несколько простых правил:

при выходе в лес оповещать близких о том, куда вы собираетесь, а также обозначать ориентировочное время убытия и прибытия;

иметь с собой заряженный телефон: даже при отсутствии вашей сотовой связи зона покрытия другой пропустит звонок на экстренную службу – 112;

надевать яркую одежду, чтобы вас было видно издалека;

иметь при себе минимальный набор: запас еды на сутки, фонарик, свисток, средство для розжига огня.

И, конечно, важно не отпускать от себя детей в незнакомых местах.

В тему Самый длительный поиск пропавшего ребёнка в Свердловской области – случай с четырёхлетним Димой Песковым из Сухого Лога. Мальчик пропал 10 июня 2017 года, и нашли его только через четверо суток.

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