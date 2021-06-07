Темы дня

Общество / Происшествия
7 июня 2021, 19:13

В ЦПКиО Екатеринбурге тушат крупный пожар

пожар

На месте трудятся 16 спасателей. Фото: Павел Ворожцов.

В ЦПКиО Екатеринбурга тушат крупный пожар. На площади 10 тысяч "квадратов" горит сухая растительность и тополиный пух.

Информация об инциденте на переулке Базовый поступила на пульт диспетчера в 16:51. Первые пожарно спасательные подразделения прибыли на место спустя девять минут.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области, огонь быстро распространился на площадь в 1 гектар (10 тыс. квадратных метров). Сейчас 16 спасателей с помощью пяти единиц пожарной техники пытаются локализовать пожар.

Ряд СМИ сообщают, что в парке провели эвакуацию. Однако "Областной газете" в министерстве данную информацию не подтвердили. Подучить оперативный комментарий от представителей ЦПКиО не удалось.

Важно понимать! Если в результате поджога тополиного пуха будет причинён ущерб в размере свыше 250 тыс. рублей, то в отношении поджигателя может быть возбуждено уголовное дело по ст. 168 УК РФ ("Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности"). За это предусмотрено наказание в виде штрафа или обязательных либо исправительных работ, ограничения либо лишения свободы. Также придётся выплатить пострадавшим компенсацию.

Граждан, ставших свидетелями возгорания, просят сообщать по телефону "101".

Читайте также:

Чтобы не было соблазна поджечь: в Екатеринбурге начнут убирать тополиный пух.

Возгорание тополиного пуха легко может стать причиной пожара.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
07.06.2021, 19:55 / Общество
Три улицы в Екатеринбурге получили наименования
07.06.2021, 19:24 / Общество
Алексей Орлов пообещал Екатеринбургу ещё 28 "умных остановок" и 20 новых табло
07.06.2021, 19:13 / Общество
В ЦПКиО Екатеринбурге тушат крупный пожар
07.06.2021, 18:56 / Общество
В Екатеринбурге экс-директора электросетевой компании приговорили ещё к 11 годам колонии
07.06.2021, 18:55 / Экономика
В Свердловской области последняя безымянная улица Титановой долины получила название