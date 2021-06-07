В ЦПКиО Екатеринбурге тушат крупный пожар

На месте трудятся 16 спасателей. Фото: Павел Ворожцов.

В ЦПКиО Екатеринбурга тушат крупный пожар. На площади 10 тысяч "квадратов" горит сухая растительность и тополиный пух.

Информация об инциденте на переулке Базовый поступила на пульт диспетчера в 16:51. Первые пожарно спасательные подразделения прибыли на место спустя девять минут.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области, огонь быстро распространился на площадь в 1 гектар (10 тыс. квадратных метров). Сейчас 16 спасателей с помощью пяти единиц пожарной техники пытаются локализовать пожар.

Ряд СМИ сообщают, что в парке провели эвакуацию. Однако "Областной газете" в министерстве данную информацию не подтвердили. Подучить оперативный комментарий от представителей ЦПКиО не удалось.

Важно понимать! Если в результате поджога тополиного пуха будет причинён ущерб в размере свыше 250 тыс. рублей, то в отношении поджигателя может быть возбуждено уголовное дело по ст. 168 УК РФ ("Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности"). За это предусмотрено наказание в виде штрафа или обязательных либо исправительных работ, ограничения либо лишения свободы. Также придётся выплатить пострадавшим компенсацию. Граждан, ставших свидетелями возгорания, просят сообщать по телефону "101".

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Возгорание тополиного пуха легко может стать причиной пожара.