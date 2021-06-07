Прокуратура Екатеринбурга начала проверку из-за пожара в парке Маяковского

Изначально, около 16:00 пух загорелся на площади 10 кв. м. и быстро распространился на площади 1 га. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В Екатеринбурге тушат тополиный пух на площади 1 га в парке Маяковского. В связи с возгоранием прокуратура Октябрьского района начала проверку.

"Прокуратура совместно со специалистами территориального органа МЧС даст оценку соблюдению ответственными сотрудниками парка требований противопожарного законодательства в пожароопасный период. По результатам проверки прокуратура при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования", - сообщили "Областной газете" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

На данный момент пожар в ЦПКиО удалось локализовать. Угрозы распространения огня нет. 16 спасателей ликвидируют открытое горение. Изначально, около 16:00 пух загорелся на площади 10 кв. м. и быстро распространился на площади 1 га.

Случаи возгорания пуха участились в Свердловской области в жаркую погоду. Ранее "ОГ" писала о пожаре на выезде из Каменска-Уральского.

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