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8 июня 2021, 07:32

В Сосьве сгорели три автомобиля, два гаража и дом

Площадь пожара в Сосьве составила 200 кв. м.

Площадь пожара составила 200 кв. м. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В п. Сосьва Североуральского ГО позно вечером вспыхнул крупный пожар. Огонь уничтожил машины "ВАЗ-2109" и LADA Priora, повредил кузов и колёса грузовика "ЗИЛ-131", надворные постройки, стены и кровлю двух гаражей, крышу и чердак двухквартирного дома.

Инцидент произошёл на ул. Клубная. Площадь пожара составила 200 кв. м.

"На тушение выезжали 14 спасателей на четырёх спецмашинах, а также добровольная пожарная дружина п. Черёмухово. В 23:18 открытое горение было ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 1:50 8 июня", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Добавим, что в Екатеринбурге накануне боролись с возгораниями из-за тополиного пуха. В парке Маяковского началась проверка прокуратуры по факту возгорания.

Областная газета Свердловской области

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