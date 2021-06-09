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Общество / Происшествия
9 июня 2021, 10:24

Три человека погибли в пожаре в реанимации рязанской больницы

  Анна Митчина
Пожарный

В тушении пожара было задействовано 60 человек. Фото: Галина Соловьёва

В Рязанской области произошёл пожар в ОКБ им.Н.А.Семашко. Возгорание произошло в реанимационном отделении. Погибли 3 человека.

По данным МЧС Рязанской области, сообщение о возгорании в ОКБ им.Н.А.Семашко поступило в 3:36. На месте пожарные установили, что горит реанимационное отделение. Площадь возгорания 15 м.кв Тушение пожара осложняло сильное задымление на 1 этаже и конструктивные особенности здания.

Огнеборцы совместно с администрацией больницы эвакуировали 35 человек, 8 человек пострадало, их госпитализировали, в том числе 2 медсестры, которые участвовали в спасении людей. К сожалению, трое пациентов (63 года, 68 лет и 72 года) погибли. Оперштаб Рязанской области рассказал, что гибель произошла от отравления угарным газом. 

Официальная причина пожара ещё устанавливается. Следственный комитет Рязанской области организовал проверку. По данным источника ТАСС в экстренных службах, причиной возгорания могло стать замыкание в работе оборудования, проводки. Предварительно, очаг находился в одной из палат. 

Напомним, в мае прошлого года произошёл пожар в больнице Святого Георгия Санкт-Петербурга. Огонь унёс жизни 5 человек. Причиной пожара стало возгорание неисправного аппарата ИВЛ, выпущенного Уральским приборостроительным заводом. По той же причине 10 мая 2020 года произошло возгорание в одной из московских больниц. После этого аппараты отзывали для проверки. В ходе неё Росздравнадзор выявил на уральском заводе нарушения производственных процессов, но прямой связи между ними и возгораниями установлено не было. В холдинге КРЭТ Ростеха (куда входит УПЗ) заявили, что уральские ИВЛ исправны. 22 июля ведомство вновь выдал регистрационное удостоверение на ИВЛ "Авента-М", после чего Уральский приборостроительный завод возобновил поставки новых аппаратов. В сентябре арбитражный суд Свердловской области оштрафовал УПЗ на 100 тысяч рублей за грубые нарушения лицензионных требований при производстве аппаратов ИВЛ.

Областная газета Свердловской области

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