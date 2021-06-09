Причиной возгорания в рязанской больнице стал аппарт ИВЛ

Пожары из-за неисправности ИВЛ уже происходили в России. Фото: Галина Соловьёва

Установлена причина пожара в реанимации Областной клинической больнице имени Н. А. Семашко в Рязани. Очаг возгорания находился в аппарате искусственной вентиляции лёгких иностранного производства.

Ранее уже предполагалось, что возгорание произошло из-за неисправности в оборудовании. Ему предшествовала вспышка.

"На данный момент подтверждается версия, что пожар начался с аппарата ИВЛ, там находился очаг пожара", - цитирует ТАСС своего источника в правоохранительных органах Рязанской области. Он добавил, что, по предварительной информации, это аппарат иностранного производства PRUNUS Boaray 5000D.

Первопричина возгорания ИВЛ ещё будет выяснятся. Точно о ней говорить пока преждевременно. Это могла быть перезагрузка, неисправность, короткое замыкание или неправильная эксплуатация.

Напомним, в ночь на 9 июня в реанимации рязанской Областной клинической больнице имени Н. А. Семашко произошёл пожар. Погибли 3 человека.

В прошлом году аппараты ИВЛ уже становились причиной пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга. В тех случаях загоревшиеся приборы искусственной вентиляции лёгких были изготовлены Уральским приборостроительным заводом. После этого аппараты отзывали для проверки. В ходе неё Росздравнадзор выявил на уральском заводе нарушения производственных процессов, но прямой связи между ними и возгораниями установлено не было.