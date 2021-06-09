Из-за ДТП с фурами на ЕКАД образовалась пробка

Погиб водитель машины Lada Priora - житель Екатеринбурга 1968 года рождения. Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Фура наехала на машину на повороте на Берёзовский. Из-за ДТП в районе 19-го км на ЕКАД образовались длинные пробки в обе стороны.

Авария произошла утром 9 июня. Погиб водитель машины Lada Priora - житель Екатеринбурга 1968 года рождения.

"Установлено, что в автомобиль Lada Priora по неизвестной причине сзади врезался попутный грузовик КАМАЗ. Автомобиль развернуло и выбросило на встречную полосу, где в него врезалась другая фура International", - рассказали "Областной газете" в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

Судя по фото фуры перекрыли движение на ЕКАД.

Фото: УГИБДД по Свердловской области