Из-за ДТП с фурами на ЕКАД образовалась пробка

Фура наехала на машину на повороте на Берёзовский. Из-за ДТП в районе 19-го км на ЕКАД образовались длинные пробки в обе стороны.
Авария произошла утром 9 июня. Погиб водитель машины Lada Priora - житель Екатеринбурга 1968 года рождения.
"Установлено, что в автомобиль Lada Priora по неизвестной причине сзади врезался попутный грузовик КАМАЗ. Автомобиль развернуло и выбросило на встречную полосу, где в него врезалась другая фура International", - рассказали "Областной газете" в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.
Судя по фото фуры перекрыли движение на ЕКАД.