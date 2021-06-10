Шесть человек погибли в ДТП с автобусом в Лесном

Сегодня утром в Лесном (Свердловская область) произошло ДТП с участием автобуса. Есть погибшие и пострадавшие.
По предварительным данным, в результате аварии погибли шесть человек, ещё пятеро пострадали. В связи с этим глава региона Евгений Куйвашев дал поручения свердловскому правительству и администрации муниципалитета.
"Принято оперативное решение о госпитализации пострадавших в областные учреждения. На место вылетают три вертолёта Центра медицины катастроф", – сообщает департамент информполитики Свердловской области. Включиться в работу поручено министерству общественной безопасности. При необходимости будет задействован региональный минтранс.