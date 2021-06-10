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10 июня 2021, 09:20

Шесть человек погибли в ДТП с автобусом в Лесном

скорая помощь

Министерству общественной безопасности поручено оперативно включиться в работу. Фото: Павел Ворожцов.

Сегодня утром в Лесном (Свердловская область) произошло ДТП с участием автобуса. Есть погибшие и пострадавшие.

По предварительным данным, в результате аварии погибли шесть человек, ещё пятеро пострадали. В связи с этим глава региона Евгений Куйвашев дал поручения свердловскому правительству и администрации муниципалитета.

"Принято оперативное решение о госпитализации пострадавших в областные учреждения. На место вылетают три вертолёта Центра медицины катастроф", – сообщает департамент информполитики Свердловской области. Включиться в работу поручено министерству общественной безопасности. При необходимости будет задействован региональный минтранс.

Областная газета Свердловской области

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