Прокуратура проводит проверку после смертельного ДТП в Лесном

Прокуратура уже занялась инцидентом в ЗАТО Лесной. Фото: Павел Ворожцов.

Прокуратура организовала проверку после дорожно-транспортного происшествия в ЗАТО Лесной. В результате аварии погибли шесть человек, ещё пятеро с различными травмами находятся в больнице.

По предварительным данным, сегодня около 7:20 водитель ООО "Нижнетуринское автотранспортное предприятие" допустил наезд на сотрудников местного комбината, шедших на работу. Причиной инцидента мог стать отказ тормозов, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В настоящее время организована проверка. В ходе надзорных мероприятий планируется выяснить, проходил ли автобус предрейсовый осмотр перед выездом на линию, а водитель – медосмотр. Кроме того, будет установлено, как давно автобус эксплуатируется. По итогу будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

Для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехал зампрокурора Свердловской области Вадим Чукреев.

Как уточнили в СУ СКР по Свердловской области, все погибшие являлись пешеходами, пострадавшие – пассажирами автобуса. На месте работает следственная группа. Позже туда прибудут следователи и следователи-криминалисты.

Ранее стало известно, что в связи с инцидентом глава региона Евгений Куйвашев дал поручения свердловскому правительству и администрации муниципалитета.