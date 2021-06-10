Шесть человек погибли: в Лесном автобус протаранил ворота предприятия

11 июня в Лесном объявлен днём траура по погибшим в ДТП с автобусом. Фото: Валерий Горелых

В посёлке Горный (ЗАТО город Лесной) произошло ДТП с участием рейсового автобуса № 4 Нижнетуринского АТП, который вёз несколько десятков пассажиров. «ПАЗ» на скорости пробил ворота комбината «Электрохимприбор» и наехал на сотрудников предприятия, прибывших на работу. В результате погибли шесть человек, ещё несколько получили травмы разной степени тяжести.

Что произошло?

Трагический инцидент произошёл в 7:20 утра.

– Водитель автобуса, двигаясь по улице Калинина с крутого спуска, понял, что у транспортного средства отказали тормоза. Он начал подавать звуковые сигналы для других участников дорожного движения, а кондуктор призвала пассажиров, находившихся в салоне, сгруппироваться и держаться за поручни. В районе дома 55 автобус пробил ворота предприятия и совершил наезд на пешеходов. От сильного удара ворота упали и придавили несколько человек. Ещё несколько граждан были травмированы неуправляемым автобусом, – пояснил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Среди погибших – три женщины (1971, 1984, 1964 годов рождения) и трое мужчин – (1963, 1977, 1959 годов рождения). Как сообщили в администрации города, троих пострадавших в крайне тяжёлом состоянии и двоих пострадавших средней степени тяжести на трёх вертолётах Территориального центра медицины и катастроф было решено перегоспитализировать из Лесного в медучреждения Екатеринбурга. На момент сдачи номера в уральскую столицу доставили двоих пострадавших.

Что дальше?

Сразу после происшествия глава региона Евгений Куйвашев поручил минздраву, минтрансу и министерству общественной безопасности области, а также местным властям оперативно включиться в работу. В Лесном была создана комиссия по чрезвычайным ситуациям, которую возглавил глава города Сергей Черепанов. Гендиректор предприятия Сергей Жамилов, узнав о трагедии, прервал командировку и вылетел в Лесной. На место выехали представители нескольких региональных ведомств – в том числе врио начальника регионального Управления ГИБДД Алексей Спиридонов и заместитель прокурора области Вадим Чукреев.

Следственный комитет России по Свердловской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Прокуратура Лесного также организовала проверку. Специалисты будут выяснять, как давно автобус эксплуатируется транспортным предприятием, проходил ли все положенные ремонтные работы, проходил ли автобус предрейсовый осмотр перед выездом на линию, а водитель – медицинский осмотр. Как отмечает Валерий Горелых, за рулём находился мужчина, имеющий 31 год водительского стажа, из них 28 – категории «Д». Освидетельствование показало, что шофёр был трезв.

После трагедии на комбинате организовали горячую линию для родственников погибших и пострадавших – позвонить можно по номеру 8 (34342) 9–57–08.

В Госкорпорации «Росатом», куда входит комбинат, уже сообщили, что окажут помощь родным погибших и пострадавших.

«Генеральный директор госкорпорации проинформирован о случившемся, ситуация находится на его личном контроле, – приводятся слова директора департамента коммуникаций Росатома Андрея Черемисинова на сайте комбината. – В настоящий момент все усилия Росатома сконцентрированы на сохранении жизней и здоровья пострадавших. Принято решение о выделении финансовой помощи их семьям. На отдельном контроле – помощь семьям наших погибших коллег. Помимо материальной поддержки мы возьмём на себя все расходы, связанные с траурными мероприятиями».

В администрации города также заявили о готовности помочь семьям погибших и пострадавших.

11 июня в Лесном объявлен днём траура по погибшим. Все флаги будут приспущены, в 9 часов утра прозвучит сигнал электросирены в память о погибших. Все запланированные праздничные мероприятия с 11 по 14 июня будут отменены.

Кстати В мае в Лесном уже было ДТП с участием другого автобуса, следовавшего по тому же городскому маршруту. «ПАЗ» съехал в кювет из-за того, что водителю стало плохо во время движения. Тогда обошлось без жертв: пять пассажиров обратились за помощью к медикам с ушибами и порезами.

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