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10 июня 2021, 18:40

В Екатеринбурге на улице Бажова тушат крупный пожар

пожар

Площадь пожара составляет порядка 100 квадратных метров. Фото: Анна Митчина

В Екатеринбурге тушат крупный пожар. На улице Бажова, 134 горит одноэтажное неэксплуатируемое здание.

Как рассказали «Областной газете» в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, площадь пожара составляет порядка 100 квадратных метров. «В тушении задействовано 4 автомобиля МЧС и 15 человек личного состава. Сообщений о пострадавших не поступало. Пожарные принимают меры к локализации возгорания», - сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС.

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, прохожие помогают пожарным освободить проезды от припаркованных легковых автомобилей. Полицейские и сотрудники Росгвардии оцепили территорию.

Областная газета Свердловской области

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