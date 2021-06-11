В Свердловской области задержали водителя, устроившего ДТП в Лесном

Водителя задержали в рамках уголовного дела. Фото: Александр Исаков.

В Свердловской области возбудили уголовное дело в отношении водителя, устроившего ДТП в Лесном. Его уже задержали.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области, гражданина Зелева поместили в изолятор временного содержания. Автобус отправили на обследование.

"Неуправляемый автобус направлен инспекторами ГИБДД на обследование с целью проверки тормозной системы на местное градообразующее предприятие, где имеются соответствующие специалисты. Автобус помещён на специальный стенд для проведения необходимых работ", - рассказал руководитель пресс-службы Валерий Горелых.

Сейчас решается вопрос о назначении автотехнической экспертизы автобуса. Как выяснилось в ходе полицейской проверки, транспортное средство прошло предрейсовый осмотр, а водитель - медицинский. Сам автобус произвели в 2012 году, и всё это время он был у одного владельца.

Задержание произошло в рамках уголовного дела, которое возбудили в отношении водителя. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ – "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатация транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Следователи уже провели допрос гражданина Зелева и выясняют, мог ли он избежать человеческих жертв.

Напомним, накануне в Лесном случилось ДТП, где погибли шесть человек. Сегодня стало известно, что количество жертв увеличилось до семи. Прокуратура Свердловской области инициировала проверку, чтобы установить причины происшествия. Новый глава ведомства поручил обследовать весь служебный транспорт в регионе.