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Общество / Происшествия
11 июня 2021, 11:39

Число жертв смертельного ДТП в Свердловской области увеличилось до семи

  Анна Митчина
Автомобиль реанимации

Пострадавших госпитализировали в ЦГКБ №23 города Екатеринбурга. Фото: Галина Соловьёва.

Сегодня стало известно, что количество погибших в ДТП в Свердловской области увеличилось. От полученных в аварии травм скончался ещё один человек.

Напомним, утром 10 июня в городе Лесной служебный автобус, который перевозил рабочих, протаранил ворота предприятия. Упавшее ограждение придавило несколько людей - на месте скончались три женщины и три мужчины. Ещё пять граждан получили травмы. Среди них были четыре женщины 1997,1957, 1970, 1967 годов рождения и мужчина 1959 года рождения.

Как сообщили "Областной газете" в пресс-службе свердловского Минздрава, сегодня скончалась одна из женщин. Это произошло в больнице №23 в Екатеринбурге.

Ранее пресс-секретарь министерства здравоохранения региона Константин Шестаков сообщал на странице в Facebook, что первый борт Медицины катастроф доставил пострадавших в столицу Урала. Людей госпитализировали в ЦГКБ №23. Трое из них находились в тяжёлом состояние, ещё двое - в состоянии средней тяжести. У всех пациентов были травмы, связанные с поражением внутренних органов.

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Областная газета Свердловской области

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