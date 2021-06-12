В ДТП в Свердловской области погибли четверо, пять человек госпитализированы

Авария произошла на границе с ХМАО-Югрой. Фото: Галина Соловьёва

В Ивдельском районе Свердловской области произошла серьёзная дорожная авария. В результате столкновения автомобилей Nissan Qashqai и Geely четыре человека погибли, в том числе два ребёнка, ещё пять человек получили травмы различной степени тяжести.

Как сообщили в пресс-службе регионального главка полиции, сейчас врачи оказывают пострадавшим помощь. На месте ЧП выезжала следственно – оперативная группа под руководством начальника территориального ОВД подполковника полиции Михаила Животникова, рассказал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, данные о ДТП поступило в дежурную часть полиции Ивделя в 11:25 из ОМВД города Советский (ХМАО-Югра). Вероятно, в аварии погибли и пострадали жители автономного округа, так как на автомобилях государственные номера с 86-м регионом. «Оба транспортных средства имеют номера 86 региона, это ХМАО. Одна машина из Приобья, вторая - из Сургута», - уточнил пресс-секретарь свердловского главка полиции.

Он также пояснил, что изначально была информация только о пострадавших при столкновении на трассе Ивдель – Югорск, примерно в 10 км от границы с Югрой. «В реальности ситуация оказалась драматичнее. Более подробные и точные обстоятельства сейчас устанавливают представители МВД. По итогам начавшейся проверки полиция Ивделя примет обоснованное процессуальное решение», - отметил полковник Валерий Горелых.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил региональному министерству здравоохранения принять исчерпывающие меры для оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии, а также всем профильным министерствам и местным властям при необходимости оказать всю иную помощь. Об этом рассказали в областном департаменте информполитики.

По данным ТАСС, всех пострадавших (3 детей и 2 взрослых) изначально доставили в Югорск. Позже было принято решение перевезти их вертолетом в Нягань и Сургут. Агентство передаёт, что состояние одного взрослого оценивается как тяжелое.