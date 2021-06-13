Отметил диплом: пьяный водитель в Екатеринбурге сшиб двух пешеходов

Пострадавшие госпитализированы в больницу №36. У женщины выявлены различные травмы, мужчина находится в тяжёлом состоянии. Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу

27-летний водитель Toyota Sprinter устроил ДТП в районе ул. Розы Люксембург, 57. В результате пострадали 42-летняя женщина-пешеход и мужчина, личность которого устанавливается.

Пострадавшие госпитализированы в больницу №36. У женщины выявлены различные травмы, мужчина находится в тяжёлом состоянии. Водитель, имеющий права 3 года, признался, что отмечал получение диплома в кафе. Он выпил литр пива, а затем сел за руль и поехал домой. Исследование показало у него 0,822 миллиграмма на литра выдыхаемого воздуха.

Установлено, что автомобиль Toyota Sprinter двигался со стороны Малышева в сторону улицы Декабристов в ночь на 13 июня. Он проехал перекрёсток на красный, съехал с дороги и наехал на двух пешеходов, которые находились на тротуаре на ул. Розы Люксембург.

В отношении водителя возбуждено административное дело за управление машиной в состоянии опьянения по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ. Ему грозит штраф до 30 тысяч рублей с лишением прав на срок от полутора до двух лет. Кроме того, мужчина привлечён к административной ответственности по ч. 1 ст.12.12 КоАП РФ за проезд на красный.

"Госавтоинспекция Екатеринбурга призывает всех участников дорожного движения быть предельно внимательными на дороге, исключить факты управления ТС в состоянии опьянения и не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулём, своевременно информировать полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно по телефону 02", - напомнили в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по городу.

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