На Среднем Урале автомобиль с двумя мужчинами утонул в водоёме. Водитель погиб

Ночью 13 июня в Ревде на ул. Лесная автомобиль с двумя мужчинами опрокинулся в водоём. Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД по Свердловской области.

Ночью 13 июня в Ревде на ул. Лесная автомобиль с двумя мужчинами опрокинулся в водоём. Водитель скончался до приезда скорой медицинской помощи.

За рулём автомобиля Ваз-21124, который съехал в реку, находился мужчина 1988 года рождения. Он двигался со стороны ул. Луговой, по ул. Лесной в сторону ул. Солнечной.

"Очевидцы происшествия пояснили прибывшим на место ДТП сотрудникам ГИБДД, что водитель автомобиль Ваз-21124 возвращался с дачи домой, также один из очевидцев пояснил, что достал из данного автомобиля мужчину, который находился на переднем сиденье без признаков жизни", - сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД по Свердловской области.

Полицейские осмотрели место аварии, опросили очевидцев, и сейчас проводят проверку по факту. Было установлено, что погибший водитель привлекался к административной ответственности в 2014 году за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.