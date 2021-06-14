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14 июня 2021, 15:32

Заброшенная больница в Зелёной роще горит второй раз за сутки

Заброшенная больница

Причиной пожара стало возгорание мусора. Фото: Галина Соловьёва.

В центре Екатеринбурга снова произошёл пожар в заброшенной больнице в парке "Зелёная роща". Это уже второе возгорание за сутки.

Как рассказали "ОГ" в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о пожаре поступило в 13:15 - на площади 50 квадратных метров горел мусор. Всего в тушении пожара принимали участие 14 человек личного состава на 4 спецмашинах.

Отметим, что пожар в заброшенной больнице, причиной которого также стало возгорание мусора, бушевал минувшей ночью. Площадь пожара составляла около 200 квадратных метров. По сообщениям очевидцев, огонь повредил перекрытия в здании.

К слову, в конце прошлого года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил о решении восстановить больницу скорой помощи в Зелёной роще. Это будет сделано на условиях государственно-частного партнёрства.

Справка "ОГ"

Крупный больничный комплекс в Зелёной роще Свердловска строился в 30-е годы прошлого века изначально для лечения сотрудников НКВД. Но уже в 1939 году, на следующий год после открытия, больница приобрела гражданский статус и стала центральной клинической.

Пятиэтажное здание площадью 18 тысяч квадратных метров было построено в стиле конструктивизма и неоклассицизма. Одним из основателей больницы стал профессор Аркадий Тимофеевич Лидский – создатель уральской хирургической школы.

Здесь трудилось более тысячи человек, и было развёрнуто около тысячи коек. Средства на содержание клиники требовались большие. Видимо, руководство города решило сэкономить. В 2000-х годах больница была закрыта и последние 20 лет продолжала разрушаться. Однако пандемия коронавируса заставила вернуться к планам её восстановления.

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Областная газета Свердловской области

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