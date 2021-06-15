Евгений Куйвашев обратился к свердловчанам из-за пожаров

В Екатеринбурге 14 июня пожар произошёл, в том числе на Шарташе. Фото: Ирина Порозова

В жаркие июньские выходные в Екатеринбурге и по всей Свердловской области продолжали гореть леса, дома и нежилые строения. Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев обратился к уральцам в связи с чрезвычайной пожарной обстановкой.

"Погода стоит жаркая, сухая. Самый опасный период. Надо бы всем быть особенно внимательными. Но почему-то происходит наоборот. По данным МЧС, больше 80 процентов пожаров в населённых пунктах произошли по вине поджигателей пуха и сухой травы. Подумайте только, что можно погубить по собственной глупости! Отдельно обращаюсь к курильщикам: брошенный на газон или из окна машины тлеющий окурок — тоже причина пожаров. Не жалко окружающих, так подумайте хотя бы о себе. Запомните сами и объясните своим детям: пух и траву жечь нельзя!", - написал губернатор в своём Instagram.

Евгений Куйвашев напомнил, что поджог — дело уголовно наказуемое. Если замешан несовершеннолетний, то наказание понесут его родители.

Ранее уральские синоптики пообещали свердловчанам 30-градусную жару. Долгожданные дожди должны начаться с середины недели.