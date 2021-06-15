Пожарные восемь часов боролись с крупным пожаром вблизи Косулино

В тушении принимали участие 30 человек. Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В Белоярском городском округе поздним вечером лучился сильный пожар. Огнеборцы тушили возгорание до утра.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, сообщение о природном пожаре вблизи коттеджного посёлка «Бобры» села Косулино поступило на пульт дежурного в 20:12.

Деревья, трава и бесхозные постройки, расположенные в лесном массиве, горели на площади 2500 квадратных метров. Благодаря слаженным действиям огнеборцев удалось не допустить переход огня на населённый пункт. Локализовать возгорание они смогли в 22:11. В 01:23 открытое горение было ликвидировано. Только в 04:12 пожарные завершили проливку местности, где полыхал огонь. Всего в тушении принимали участие 30 человек личного состава, 8 единиц спецтехники. Обошлось без пострадавших.

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Отметим, что за минувшие сутки на территории Свердловской области было зарегистрировано 206 техногенных пожаров, из них 10 пожаров в жилом секторе. Средствами космического мониторинга было обнаружено восемь термических точек, пять из них подтвердились как природные пожары (Асбестовский ГО – 1, Горноуральский ГО – 1, Пышминский ГО – 2, Камышловский ГО – 2), одна – как неконтролируемый пал растительности (Камнский ГО), две – как сжигание порубочных остатков (ГО Красноуральск).

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