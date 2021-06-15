За длинные выходные в Свердловской области произошло 580 техногенных пожаров

Больше всего возгораний за три дня произошло в Екатеринбурге — 138. Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

За жаркие июньские праздники в Свердловской области произошло 580 техногенных пожаров. В лесах за три дня действовало 22 возгорания на общей площади 451 га.

Длинные выходные у свердловских пожарных выдались очень напряжёнными. В День России, 12 июня, случилось 150 техногенных пожаров, из них 17 в жилом секторе. Был спасен 1 человек. Особенно тяжело пришлось екатеринбургским огнеборцам. Они ликвидировали 32 возгорания

В числе лидеров антирейтинга по числу пожаров 12 июня также оказались:

Нижний Тагил — 23

Верхнесалдинский ГО — 8

Каменск-Уральский — 6

Нижняя Тура — 6

Серов — 6

13 июня число техногенных пожаров резко увеличилось — до 224, из них 20 в жилом секторе.

Больше всего пожаров произошло в:

Екатеринбурге — 54

Нижнем Тагиле — 44

Асбесте — 7

Городском округе Сухой Лог — 7

Каменском ГО — 6

Каменске-Уральском — 6

Верхней Салде — 6

14 июня обстановка оставалась напряжённой. Всего было зарегистрировано 206 техногенных пожаров, из них 10 в жилом секторе. Рекорд среди свердловских городов по числу возгораний был вновь установлен в Екатеринбурге — 52 пожара.

По количеству возгораний также выделились ещё семь муниципалитетов:

Нижний Тагил — 40

Каменск-Уральский — 14

Серовский ГО — 9

Асбестовский ГО — 7

Белоярский ГО — 6

Асбестовский ГО — 6

Первоуральск — 6

Природные пожары в минувшие праздничные выходные действовали в Артёмовском, Камышловском, Невьянском, Пышминском, Режевском, Серовском, Талицком, Асбестовском, Красноуральском, Серовском, Горноуральском, Камышловском, Каменском городских округах, а также в ГО Богданович.

По данным Авиалесоохраны, на 00:00 мск 15 июня на территории России действовало 69 лесных пожаров на общей площади 64 699 га, по которым проводились работы по активному тушению. В Свердловской области действовало — 10 пожаров на землях лесного фонда (257 га). С этим показателем регион находится на четвёртом месте в стране.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, абсолютное большинство пожаров связано с поджогами тополиного пуха и сухой растительности. Отметим, если в результате поджога тополиного пуха имуществу третьих лиц нанесён ущерб свыше 250 тысяч рублей, в отношении поджигателя может быть возбуждено уголовное дело по ст. 168 УК РФ («Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности»).

Виновнику грозит штраф до 120 тысяч рублей и лишение свободы на срок до 1 года. Также поджигателю придётся компенсировать пострадавшим нанесённый им ущерб.

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