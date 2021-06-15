Под Екатеринбургом погиб водитель LADA Largus после столкновения со столбом

На 179 км дороги "подъезд к Екатеринбургу от М5 Урал" произошло ДТП с участием автомобиля LADA Largus. Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Вечером 14 июня на 179 км дороги "подъезд к Екатеринбургу от М5 Урал" произошло ДТП с участием автомобиля LADA Largus. Водитель машины скончался, двое пассажиров госпитализированы.

Как сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД по Свердловской области, ДТП произошло в 22:50 14 июня. Водитель LADA Largus 1981 года рождения выехал на обочину дороги и допустил столкновение со столбом искусственного освещения.

Водитель скончался в машине скорой помощи на месте ДТП. Два пассажира 1984 и 1985 годов рождения были доставлены в больницу с телесными повреждениями.

Сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что водитель имел 13-летинй стаж управления автомобилем. При этом на его счету значатся более 60 нарушений ПДД.

Полицейские провели замеры и осмотр места аварии, составили необходимые процессуальные документы и организовали проверку, позволяющую установить, в каком состоянии находился водитель во время ДТП.