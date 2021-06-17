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Общество / Происшествия
17 июня 2021, 16:46

В Крыму объявили режим ЧС из-за сильных ливней и подтоплений

Потоп

Минувшей ночью в Крыму выпало почти две месячных нормы осадков. Фото: скриншот из видео на YouTube-канале РБК.

Минувшей ночью в Крыму выпало почти две месячных нормы осадков. Сильные ливни вызвали многочисленные подтопления, из-за чего власти ввели на полуострове режим ЧС регионального масштаба.

Как сообщает ТАСС, в Керчи режим ЧС ввели ещё до введения его на территории всего региона. Всего в городе оказались подтоплены порядка 300 придомовых территорий, а из зон подтопления эвакуировали 125 человек, среди которых 28 детей.

Из-за непогоды без света осталась Керченская городская больница, ещё около 100 трансформаторных подстанций оказались обесточены. Движение автомобилей на центральных улицах Керчи парализовано, а местные жители передвигаются между домами вплавь и на моторных лодках.

Глава Крыма Сергей Аксёнов пообещал компенсировать ущерб от непогоды жителям восточной части полуострова, где зафиксировано наибольшее число подтоплений домов.

Напомним, летом прошлого года из-за сильных ливней подтоплены оказались несколько сотен домов в Нижних Сергах. Последствия паводка - в нашем фоторепортаже.

Областная газета Свердловской области

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