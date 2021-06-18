Из-за сильных ливней и паводка в Ялте ввели режим ЧС

По словам главы администрации Ялты Янины Павленко, в городе за 11 часов выпало более 90 мм осадков, что превышает месячную норму. Фото: скриншот из видео на YouTube-канале "Крыминформ".

В ночь на 18 июня в Ялте начались сильные ливни, из-за которых две реки вышли из берегов - подтопленной оказался весь центр города. Власти Ялты, вслед за Крымом и Керчью, ввели режим ЧС на территории города и обратились за помощью в эвакуации местных жителей к командующему Черноморским флотом.

По словам главы администрации Ялты Янины Павленко, в городе за 11 часов выпало более 90 мм осадков, что превышает месячную норму.

"В Ялте введён режим чрезвычайной ситуации. Прошу всех жителей запастись водой в квартирах, потому что сейчас будет запланированное отключение воды практически по всему Ялтинскому региону. Как только мы утвердим графики, мы их тут же опубликуем в открытом доступе. Ещё раз прошу всех оставаться дома и не паниковать", - сказала Янина Павленко в своём видеообращении, опубликованном на её странице "ВКонтакте".

В группе администрации города Ялты "ВКонтакте" сообщается, что въезд в город перекрыт, и на ликвидацию ЧС направлены дополнительные силы, в том числе из Республики Крым. Также объявлен сбор одежды и обуви для пострадавших от подтоплений, на территории муниципального образования развернуто три пункта обогрева. Движение общественного транспорта временно приостановлено.

Вчера "Областная газета" сообщала о введении режима ЧС на территории всего Крымского полуострова из-за паводков и подтоплений домов, вызванных сильными ливнями. В городе Керчи оказались подтоплены более 300 придомовых территорий, а из зон подтопления эвакуировали 125 человек, среди которых 28 детей.