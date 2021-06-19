Площадь пожара в заповеднике «Денежкин камень» увеличилась почти вдвое

Огнём охвачено 12 га леса. Фото: страница "ВКонтакте" природного заповедника "Денежкин Камень"

В свердловском заповеднике «Денежкин камень» продолжает бушевать пожар. Огнём охвачено 12 гектаров леса.

Как сообщают представители заповедника, интенсивность огня сильная. Пожар низовой устойчивый. Протяжённость кромки пожара составляет порядка двух километров. Специалисты отмечают, что ситуацию осложняют сухая погода и ветер. Кроме того, сложности возникают из-за горного рельефа местности.

Сейчас с возгоранием борются 37 человек.

В их числе:

пожарное формирование заповедника «Денежкин Камень» - 9 человек,

Уральская база авиационной охраны лесов - 17 человек,

МЧС - 11 человек.

Сегодня, 19 мая, будут продолжены работы по тушению с помощью ранцевых лесных огнетушителей и прокладке минерализованной полосы.

Как писала «Областная газета», огонь в заповеднике вспыхнул в ночь на 18 июня. Возгорание началось в том же месте, что и в прошлом году - в районе Вересового Увала, в нескольких километрах от реки Сосьва.

Площадь пожара по данным на 18 июня составляла 6,2 га. На сегодняшний день она увеличилась почти вдвое. Причиной могли послужить сухие грозы. До этого на территории заповедника несколько дней действовало предупреждение 5 класса пожарной опасности по условиям погоды (по Нестерову). Пропуска на посещение экологических маршрутов не выдавались.

Авиалесоохрана сообщает, что на территории Уральского федерального округа сохраняется средний, высокий, местами чрезвычайный классы пожарной опасности. Они прогнозируются в лесах Курганской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областей, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. В Ямало-Ненецком автономном округе ожидается высокий и средний класс пожарной опасности.