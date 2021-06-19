В Кузбассе потерпел катастрофу самолёт с парашютистами

В результате ЧП погибли от четырёх до девяти человек. Фото: скриншот с видео Западно-сибирского СУ СКР на транспорте

В Кемеровской области тренировочный полёт самолёта L-410 закончился жёсткой посадкой. В катастрофе погибли, по разным данным, от четырёх до девяти человек.

Как сообщили в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК России по факту крушения самолёта организована доследственная проверка. Известно, что около 10:00 19 июня самолет L-410 осуществлял тренировочный полёт вблизи аэродрома Танай Кемеровской области.

Будучи в воздухе, командир воздушного судна доложил об отказе одного из двигателей. Он принял решение вернуться на аэродром вылета. При развороте самолёт, задел крылом крону дерева и упал на землю.

По данным следователей, на борту находилось 12 человек, в том числе 2 члена экипажа. В результате ЧП, по предварительным данным, погибло 4 человека. Сведения о погибших и пострадавших выясняются.

На место аварии выехала следственная группа. Она проводит проверку, устанавливает все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Между тем, местные СМИ пишут о девяти погибших и о 19 находившихся на борту людях. Среди погибших — два пилота.