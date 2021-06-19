Певицу МакSим погрузили в искусственную кому

Тесты на коронавирус у артистки отрицательные

Певица Марина Максимова (МакSим) находится в искусственной коме. При этом тесты на коронавирусную инфекцию были отрицательными.

По словам представительницы артистки, МакSим ввели в медикаментозный сон. «Тесты (на коронавирус - прим. ред.) показывают отрицательный (результат - прим. ред) пока, диагностировали пневмонию. Но доктор подозревает коронавирус», - приводит РИА «Новости» слова представительницы певицы.

«Врач даёт достаточно позитивный прогноз, то есть это вынужденно было сделано для того, чтобы не возникло кислородного голодания, поэтому сейчас все силы идут на то, чтобы прочистить легкие, соответственно, постепенно будут выводить из комы и смотреть, как она реагирует на лечение», - заключила собеседница агентства.

Последний пост Марины Максимовой в Instagram гласит, что она была простужена и сильно температурила. «Перед открытием своей школы искусств сдала тест на коронавирус, хотя не было симптомов и чувствовала себя хорошо, но решила подстраховаться. Тест показал отрицательный результат. 11 июня начала чувствовать симптомы простуды, сделала срочный тест, который снова показал отрицательный результат. Я приняла решение не отменять концерт из-за простуды, поэтому, как написали во многих пабликах, я выглядела уставшей. Выступала я на сцене уже с температурой 39. 13 июня я снова сделала тест, результат которого был снова отрицательный. Но потом моё самочувствие стало ухудшаться, температура не падала, я снова вызвала врача, и меня забрали в клинику. На данный момент поражение лёгких от 40 процентов, подтверждённого теста на Ковид у меня нет, врачи говорят пневмония», - написала она.