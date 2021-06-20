Площадь пожара в свердловском заповеднике «Денежкин камень» увеличилась в 4,4 раза

Огнём охвачено почти 53 гектара леса. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В свердловском природном заповеднике «Денежкин камень» продолжает бушевать лесной пожар. Его площадь за сутки возросла в 4,4 раза до 52,8 гектара.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области «Областной газете» рассказали, что с вечера 19 июня данные об увеличении площади горящего в заповеднике леса не поступали. «На сегодняшний день она (площадь пожара, - прим. ред.) составляет 52,8 гектара. К тушению привлечены 17 сотрудников МЧС России и одна единица техники», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Участники тушения пожара в первую очередь прикладывают усилия к созданию минерализованных полос вдоль горящей кромки леса. Они используют лопаты и кирки, создавая преграды для распространения пламени.

Длина кромки пожара достигла 3,1 километра. Всего борьбу с огнем ведут 37 человек. В их числе сотрудники «Авиалесоохраны» и МЧС, работники заповедника. Все силы брошены на локализацию пожара.

Как писала «Областная газета», огонь в заповеднике вспыхнул в ночь на 18 июня. Возгорание началось в том же месте, что и в прошлом году - в районе Вересового Увала, в нескольких километрах от реки Сосьва. Площадь пожара, по данным на утро 18 июня, составляла 6,2 га. 19 июня она возросла до 12 гектаров, а к вечеру превысила 52. Вероятной причиной стал разряд молнии.