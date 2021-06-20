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20 июня 2021, 17:47

На свердловской оленьей ферме на мать и дочку упало дерево. Женщина погибла

Упавшее дерево

Синоптики и МЧС объявляли штормовое предупреждение на 20 июня из-за усиления ветра. Фото: Галина Соловьёва

Поездка семьи на оленью ферму в Сысертском районе закончилась трагедией. На мать и дочку из-за порыва ветра упала берёза. Женщина скончалось, ребёнок находится в больнице.

По факту гибели посетителя оленьей фермы Сысертская межрайонная прокуратура, Следственный отдел по городу Сысерти СКР и полиция начали проверку. Установлено, что семья с двумя детьми приехала на ферму "Бархатные рога" 20 июня днём, чтобы погулять и покормить животных.

"Женщина получила несовместимые с жизнью травмы и погибла. Дочь с предварительным диагнозом "перелом руки" и иными травмами доставлена в больницу. Врачи оказывают ей необходимую медицинскую помощь", - сообщил глава пресс-группы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

В пресс-службе СУ СКР по региону добавили, что точную причину смерти женщины установят в ходе судебно-медицинской экспертизы. Степень тяжести вреда, причинённого здоровью ребёнка, также будет выясняться в ходе судмедэкспертизы. На месте работает следователь.

"Прокуратура проверит соблюдение законодательства на предмет организации безопасного оказания услуг на территории фермы. Проведение доследственной проверки взято в прокуратуре на контроль. Прокуратура проконтролирует принятие законного процессуального решения, в том числе на предмет наличия состава преступления по ст 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - рассказали "Областной газете" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Ранее синоптики и МЧС объявляли штормовое предупреждение на 20 июня из-за усиления ветра.

Областная газета Свердловской области

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