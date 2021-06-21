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21 июня 2021, 07:33

На территории леспромхоза в Артёмовском ГО разгорелся крупный пожар

Возгорание травы

Установлено, что огонь охватил сухую траву, мусор и древесный уголь на открытой площадке и 15 гаражей. Фото: Александр Зайцев

В Артёмовском ГО загорелся Красногвардейский леспромхоз. Площадь пожара составляет 1500 кв. м.

Пожар разгорелся 20 июня. В 03:49 21 июня огонь в п.Красногвардейский на ул. Порхоменко был локализован. Продолжаются работы по ликвидации открытого горения. Установлено, что огонь охватил сухую траву, мусор и древесный уголь на открытой площадке и 15 гаражей.

"Быстрому распространению огня способствуют плотная застройка и порывистый ветер. Создается угроза распространения огня на цех по производству древесного угля. Информации о пострадавших не поступало. В тушении задействованы 8 единиц пожарной техники и 26 человек личного состава", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

На тушение привлекался пожарный поезд.

Из-за сильнового ветра накануне без света остались 50 тысяч свердловчан. Трагический случай произошёл на оленьей ферме в Сысертском ГО. Там на мать с дочкой упала берёза. Женщина погибла.

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Областная газета Свердловской области

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