В Серове за ночь сгорели три автомобиля

В Серове в ночь на 21 июня разгорелся пожар на площади 100 кв. м. Три иномарки сгорели вместе с сараями на пр. Серова.
Сообщение о возгорании поступило в диспетчерскую в 3:47. На место происшествия выезжали 12 спасателей на двух спецмашинах.
"В 4:00 открытое горение было ликвидировано, в 5:12 завершились проливка и разбор сгоревших конструкций. Установлено, что на площади 100 кв. м повреждены сараи и три автомобиля Hyundai Elantra, Kia Rio и Audi A4", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.
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