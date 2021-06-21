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21 июня 2021, 08:40

В Серове за ночь сгорели три автомобиля

Спсатели тушат загоревшиеся автомобили

Установлено, что на площади 100 кв. м повреждены сараи и три автомобиля Hyundai Elantra, Kia Rio и Audi A4. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В Серове в ночь на 21 июня разгорелся пожар на площади 100 кв. м. Три иномарки сгорели вместе с сараями на пр. Серова.

Сообщение о возгорании поступило в диспетчерскую в 3:47. На место происшествия выезжали 12 спасателей на двух спецмашинах.

"В 4:00 открытое горение было ликвидировано, в 5:12 завершились проливка и разбор сгоревших конструкций. Установлено, что на площади 100 кв. м повреждены сараи и три автомобиля Hyundai Elantra, Kia Rio и Audi A4", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

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