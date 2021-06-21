В Свердловской области без электричества остаются четыре населённых пункта

Электроснабжение большинства территорий было восстановлено к вечеру 20 июня. Фото: Галина Соловьёва

Последствия штормового ветра, оставившего в воскресенье, 20 июня, без электричества свыше 50 тысяч свердловчан, в большинстве муниципалитетов области полностью устранены. К утру 21 июня из 77 пострадавших от непогоды территорий обесточенными оставались четыре населённых пункта в Верхнесалдинском районе, в которых проживает в общей сложности 211 человек.

Как рассказал первый заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Игорь Чикризов, сейчас специалисты Свердловэнерго проводят обследование воздушной линии. «После устранения повреждений подача электроэнергии будет возобновлена. По прогнозам специалистов, максимум до 14:00 энергообъекты заработают в штатном режиме, все потребители будут запитаны», – сообщил он.

Напомним, 20 июня штормовой ветер, который местами достигал скорости свыше 25 метров в секунду, вызвал нарушения в работе электросетей. В результате без света остались 77 населенных пунктов региона, в которых проживает более 56 тысяч человек. Наибольший урон был нанесён в Камышловском, Красноуфимском, Краснотурьинском районах, в Талицком, Ивдельском, Первоуральском, Сысертском городских округах, а также в Каменске-Уральском и ряде других территорий.

Аварийно-восстановительные работы продолжались и в ночное время, отметили в департаменте информационной политики Свердловской области. В общей сложности в ликвидации последствий разгула стихии было задействовано 43 аварийных бригады – свыше 140 человек и 43 единицы спецтехники. Ремонтники использовали временные схемы подключения и резервные источники электроснабжения. Благодаря слаженной работе бригад энергоснабжение большей части потребителей было восстановлено к вечеру 20 июня.