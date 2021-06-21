Под Полевским нетрезвая автоледи едва не погубила мужа и 9-летнего сына

Автомобиль, в котором ехала семья, вылетел с дороги в кювет. Фото: скриншот с записи видеорегистратора, предоставленной УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

В Свердловской области женщина-водитель совершила ДТП, в котором она, её муж и 9-летний сын получили травмы. По предварительным данным, женщина была пьяна и вела машину на скорости 120 километров в час.

Авария произошла около 21:00 20 июня на 54-м километре автодороги Екатеринбург – Полевской. 45-летняя водитель не справилась с управлением автомобиля Renault. Машина вылетела с дороги в правый кювет и перевернулась.

В момент ДТП в автомобиле также находились 39-летний супруг женщины и её 9-летний сын. В результате происшествия женщина получила сотрясение головного мозга и перелом ребра. У её мужа диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом свода основания черепа. В момент ДТП он вылетел из автомобиля через лобовое стекло. Сейчас он находится в реанимации. 9-летний мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, резаную рану руки, ушибы.

Как оказалось, ребёнка перевозили с нарушением требований Правил дорожного движения. В пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области сообщили, что детское автокресло в автомобиле было, но ребёнок не был пристёгнут ремнём безопасности. При ДТП кресло вылетело из машины.

Установлено, что женщина имеет 16-летний стаж управления автомобилем. Ранее за нарушение ПДД к административной ответственности она не привлекалась. По факту ДТП организована проверка. Будет дана оценка того, в каком состоянии водитель управляла автомобилем. В больнице взят анализ на химико-токсикологическое исследование.

Сотрудникам полиции предстоит выяснить, что предшествовало такой опасной поездке, и куда направлялись участники ДТП. Информация по факту дорожной аварии направлена в подразделение по делам несовершеннолетних для принятия мер в отношении законного представителя, допустившего угрозу безопасности жизни и здоровья несовершеннолетнего.