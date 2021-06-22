Евгений Куйвашев об экс-главе МУГИСО: «Я отношусь к нему так же, как и раньше»

Губернатор выразил уверенность, что правоохранители разберутся в деле Алексея Пьянкова. Фото: Павел Ворожцов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выразил уверенность, что правоохранительные органы поставят точку в уголовном деле, фигурантом которого стал бывший глава регионального министерства управления государственным имуществом (МУГИСО) Алексей Пьянков. Об этом он заявил в ходе брифинга.

Евгений Куйвашев также отметил, что не станет гадать, почему расследование в отношении высокопоставленного чиновника и его бывших подчинённых было возобновлено.

«Я не буду гадать, с чем это может быть связано или не связано. Я одно лишь могу сказать, что я к Алексею Пьянкову отношусь также, как и раньше относился. И уверен, что по истечение шести лет, наконец-то наши правоохранительные органы, я надеюсь, разберутся и поставят в этом вопросе точку», - сказал глава региона.

Как писала «Областная газета», 10 июня стало известно, что в Екатеринбурге состоялись обыски по делу экс-главы МУГИСО Алексея Пьянкова по подозрению во взяточничестве при подготовке к ЧМ-2018. В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области «ОГ» сообщили, что следственные мероприятия проводят сотрудники Четвёртого следственного управления с дислокацией в Екатеринбурге. Следователей интересуют события, которые произошли несколько лет назад. В ходе оперативных действий было задержано несколько человек. Бывшему министру предъявили обвинение сразу по нескольким эпизодам.

Напомним, весной 2016 года следователи возбудили уголовное дело по фактам передачи взяток руководству МУГИСО, которое на тот момент возглавлял Алексей Пьянков. Он и его первый заместитель Артём Богачёв были взяты под стражу. Впоследствии фигурантов дела перевели под домашний арест, а затем отпустили. В 2018 году прокуратура вернула уголовное дело на доследование. В сентябре 2019 года экс-замглавы МУГИСО Константин Никаноров признался в ложных показаниях против бывшего министра и ещё одного экс-замминистра.

Отметим, что в 2017 году Алексей Пьянков был избран в качестве председателя совета директоров АО «Облкоммунэнерго».

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