Без света остаются 3 тысячи свердловчан из-за непогоды

В период ухудшения погодных условий все энергокомпании работают в режиме повышенной готовности. Фото: Галина Соловьёва

За минувшую ночь восстановлено электроснабжение 908 домов в Берёзовском и 323 частных домов в Среднеуральске. По данным на утро 23 июня, без света остаются около трёх тысяч жителей Свердловской области.

Речь идёт, в том числе о 120 частных домах в Екатеринбурге, 45 домах в п. Октябрьский Сысертского района, 91 домовладении в п. Черемша Асбестовского ГО и 16 домах Арамили. Причинами аварий стали грозы и сильный ветер, который повалил деревья в разных муниципалитетах.

"В период ухудшения погодных условий все энергокомпании работают в режиме повышенной готовности. Мы рассчитываем, что в течение двух-трех часов электроснабжение всех потребителей будет восстановлено в полном объёме", – передаёт департамент информполитики Свердловсской области сллова замруководителя регионального штаба энергобезопасности – первого замминистра энергетики и ЖКХ Игоря Чикризова.

Напомним, что штормовое предупреждение действовало в регионе 20 июня. В ночь на воскресенье без света остались около 50 тысяч свердловчан. Ситуацию по устранению последствий непогоды брало на контроль Минэнерго РФ. Минувшей ночью над областью прошёл грозовой фронт.