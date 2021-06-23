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23 июня 2021, 10:49

Без света остаются 3 тысячи свердловчан из-за непогоды

Вышки с проводами в поле

В период ухудшения погодных условий все энергокомпании работают в режиме повышенной готовности. Фото: Галина Соловьёва

За минувшую ночь восстановлено электроснабжение 908 домов в Берёзовском и 323 частных домов в Среднеуральске. По данным на утро 23 июня, без света остаются около трёх тысяч жителей Свердловской области.

Речь идёт, в том числе о 120 частных домах в Екатеринбурге, 45 домах в п. Октябрьский Сысертского района, 91 домовладении в п. Черемша Асбестовского ГО и 16 домах Арамили. Причинами аварий стали грозы и сильный ветер, который повалил деревья в разных муниципалитетах.

"В период ухудшения погодных условий все энергокомпании работают в режиме повышенной готовности. Мы рассчитываем, что в течение двух-трех часов электроснабжение всех потребителей будет восстановлено в полном объёме", – передаёт департамент информполитики Свердловсской области сллова замруководителя регионального штаба энергобезопасности – первого замминистра энергетики и ЖКХ Игоря Чикризова.

Напомним, что штормовое предупреждение действовало в регионе 20 июня. В ночь на воскресенье без света остались около 50 тысяч свердловчан. Ситуацию по устранению последствий непогоды брало на контроль Минэнерго РФ. Минувшей ночью над областью прошёл грозовой фронт.

Областная газета Свердловской области

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