В свердловском заповеднике "Денежкин камень" локализовали один из двух пожаров

Локализовать первый пожар удалось за 5 дней. Фото: опубликоваено заповедником

На севере Свердловской области локализован один из двух пожаров, действующих на территории заповедника "Денежкин камень". На втором пожаре продолжают прокладывать минерализованную полосу.

Локализован первый пожар на площади 63 га. О возгорании стало известно в ночь на 18 июня. Ещё один пожар в заповеднике вспыхнул 21 июня в километре от первого пожара. Его площадь, на данный момент, составляет 54,8 га.

"Первый пожар локализован на площади 63 га. На Вересовом Увале сейчас туман, высокая влажность. Ночью прошёл дождь. Всего на двух пожарах работают 86 человек. Сейчас на первом пожаре занимаются окарауливанием. На втором - продолжается прокладывание минерализованной полосы", - рассказали в свердловском заповеднике.

Напомним, что в прошлом году в том же месте разгорелся крупный пожар на площади 120 га. Локализовать огонь тогда удалось спустя две недели, а ликвидировать через три недели - 7 августа. На тушение прилетал вертолёт МЧС из Ивделя. Смог от возгорания распространялся на всю северную территорию области. Пожар тогда обернулся уголовным делом. По словам жителей окрестных деревень, возгорание произошло по вине людей, нарушивших правила посещения заповедника. По материалам прокуратуры было возбуждено уголовное дело по ст. 262 УК РФ ("Нарушение режима заповедников, повлекшее причинение значительного ущерба").