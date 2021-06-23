В пожаре в Ивделе погибли мужчина и ребёнок

Второй этаж в ходе пожара сгорел полностью. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

В ночь на 23 июня в Ивделе на улице Бажова произошёл пожар в частном двухэтажном доме. В результате происшествия погибли мужчина и ребёнок. Прокуратура и следственный комитет организовали проверки.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, сообщение о пожаре в Ивделе поступило на пульт диспетчера около 3:00. Во время тушения пожара на втором этаже дома огнеборцы обнаружили тела мужчина 1967 года рождения и мальчика 2006 года рождения. Второй этаж в ходе пожара сгорел полностью.

В сообщении надзорного ведомства говорится, что ребёнок воспитывался в приёмной семье. Родители не состояли на учёте в органах системы профилактики.

По факту гибели людей в пожаре прокуратура организовала проверку с целью выяснения обстоятельств трагедии. В ходе проверки будет дана правовая оценка соблюдению требований законодательства, регулирующего охрану жизни и здоровья несовершеннолетних, в том числе будет дана оценка работе органов опеки и попечительства по контролю за приёмной семьей На место происшествия выезжал прокурор города Ивделя Андрей Дульцев.

Кроме того, как сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга, следственный отдел по городу Ивдель возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). Совместно со спасателями сотрудники СК опрашивают свидетелей происшествия и проводят необходимые экспертизы для установления причины гибели мужчины и ребёнка.