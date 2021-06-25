Второй пожар локализовали в свердловском заповеднике "Денежкин Камень"

Сейчас продолжается окарауливание пожаров. Минерализированные полосы проложены вокруг огня. Фото: пресс-служба заповедника

На севере Свердловской области локализовали второй пожар, действующий в заповеднике "Денежкин Камемнь" на площади 57,13 га. На локализацию огня ушло четыре дня.

Работы завершились 24 июня, сегодня об этом сообщили в заповеднике. При этом там подчеркнули, что о ликвидации обоих действующих пожаров общей площадью 120 га, говорить рано.

"Сейчас продолжается окарауливание. Остаётся 2 сотрудника заповедника "Денежкин Камень" и 25 человек ФБУ "Авиалесоохрана" из Йошкар-Олы. Уральская авиабаза, МЧС, специалисты пожарного отдела Гринпис России, волонтёры и добровольные лесные пожарные покинули базовый лагерь", - сообщили 25 июня в заповеднике.

Напомним, что о первом возгорании в "Денежкином Камне" стало известно в ночь на 18 июня. Его локализовали 23 июня, площадь составляет 63 га. Ещё один пожар в заповеднике вспыхнул 21 июня в километре от первого пожара.