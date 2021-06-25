Второй пожар локализовали в свердловском заповеднике "Денежкин Камень"

На севере Свердловской области локализовали второй пожар, действующий в заповеднике "Денежкин Камемнь" на площади 57,13 га. На локализацию огня ушло четыре дня.
Работы завершились 24 июня, сегодня об этом сообщили в заповеднике. При этом там подчеркнули, что о ликвидации обоих действующих пожаров общей площадью 120 га, говорить рано.
"Сейчас продолжается окарауливание. Остаётся 2 сотрудника заповедника "Денежкин Камень" и 25 человек ФБУ "Авиалесоохрана" из Йошкар-Олы. Уральская авиабаза, МЧС, специалисты пожарного отдела Гринпис России, волонтёры и добровольные лесные пожарные покинули базовый лагерь", - сообщили 25 июня в заповеднике.
Напомним, что о первом возгорании в "Денежкином Камне" стало известно в ночь на 18 июня. Его локализовали 23 июня, площадь составляет 63 га. Ещё один пожар в заповеднике вспыхнул 21 июня в километре от первого пожара.
Напомним, что в прошлом году в том же месте разгорелся один крупный пожар площадью 120 га. Локализовать огонь тогда удалось спустя две недели, а ликвидировать через три недели - 7 августа. На тушение прилетал вертолёт МЧС из Ивделя. Смог от возгорания распространялся на всю северную территорию области. Пожар тогда обернулся уголовным делом. По словам жителей окрестных деревень, возгорание произошло по вине людей, нарушивших правила посещения заповедника. По материалам прокуратуры было возбуждено уголовное дело по ст. 262 УК РФ ("Нарушение режима заповедников, повлекшее причинение значительного ущерба").