Энергетики взыщут 50-миллионный ущерб с виновников аварийного отключения центра Екатеринбурга

Причиной отключения стало повреждение кабеля во время строительных работ. Фото: пресс-служба «Россети Урал»

Специалисты установили причину массового отключения электроэнергии в центре Екатеринбурга, которое произошло ближе к вечеру 25 июня. Оказалось, что на улице Челюскинцев, в районе здания №10 рабочие повредили кабельную линию 110 кВ «Виз - Западная».

Уже известно, что строительные работы проводились в охранной зоне линии несанкционированно. По предварительным данным, их заказчиком выступил автоцентр «Штерн», а ущерб составил порядка 50 млн рублей. В эту сумму входят аварийно-восстановительные работы дорогостоящего оборудования. В автоцентре «Областной газете» не смогли оперативно предоставить комментарий и попросили позвонить в понедельник.

Энергетики «Россети Урал» - «Екатеринбург» документально зафиксировали факт повреждения. Возмещение ущерба произведут в установленном законом порядке, сообщили в пресс-службе компании.

Фото: «Россети Урал»

Как писала «Областная газета», 25 июня, в районе 16:00 произошло нарушение электроснабжения центральной части Екатеринбурга. Под отключение попал квадрат улиц Челюскинцев - Малышева - Карла Либкнехта - Репина. Также сообщалось, что обесточенными оказались ТРЦ «Гринвич», «Ельцин Центр» и офисы возле ТЦ «Алатырь». Энергетики задействовали резервные схемы электроснабжения в течение 15 минут.