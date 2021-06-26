В Екатеринбурге задержали продавца поддельных медотводов от вакцинации

Мужчина написал явку с повинной. Фото: Валерий Горелых

На Среднем Урале полицейские поймали торговца поддельными медицинскими отводами от вакцинации, в том числе от коронавирусной инфекции. Злоумышленника задержали в ходе спецоперации, которая состоялась 25 июня в одной из торговых точек на улице Шварца в Екатеринбурге.

Как рассказал руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, оперуполномоченные управления по экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Свердловской области провели проверочную закупку, после чего задержали подозреваемого.

Им оказался безработный ранее не судимый житель города Лесной Попов, 1990 года рождения. Он продал покупателям, в роли которых выступили полицейские, четыре справки. Документы были якобы оформлены в трёх больницах Екатеринбурга. Стоимость справок составила 1 тысяча рублей за штуку.

У молодого мужчины оперативники изъяли поддельные печати и несколько конвертов с другими липовыми документами, относящимися к ковид-статусу граждан. «Больницы Екатеринбурга № 41, 7 и 23, чьи данные фигурировали в поддельных справках, никакого отношения к противоправной деятельности не имеют. Задержанный гражданин дал признательные показания и написал явку с повинной», - отметил полковник Валерий Горелых.

Действия злоумышленника подпадают под статью 327 УК РФ («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков»». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Теперь мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

Глава пресс-службы свердловского главка полиции добавил, что покупателей справок гражданин Попов искал в Интернете. Он также напомнил о том, что за использование поддельных справок может грозить ответственность вплоть до ареста на шесть месяцев.

Начальник ГУ МВД области генерал-лейтенант Александр Мешков поручил заблокировать использовавшиеся злоумышленником рекламные сайты, а также установить возможных сообщников задержанного.

Напомним, что медицинские отводы могут понадобиться при заселении в общежитие тем студентам, у кого есть противопоказания для вакцинации. Без такой справки или сертификата о поставленных прививках от коронавируса вузы вправе отказать в размещении в общежитии. Такое разъяснение дали в Минобрнауки РФ.