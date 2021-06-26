В Екатеринбурге такси с тремя студентками врезалось в экскаватор

Госпитализация потребовалась водителю и всем пассажирам. Фото: ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства дорожно транспортного происшествия, в котором пострадал таксист и три девушки, которых он вёз на учёбу. Водитель уснул за рулём и врезался в остановившийся на светофоре экскаватор.

Как сообщили в ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу, авария случилась 08:10 26 июня напротив дома № 35 на улице Реактивная. Водитель автомобиля «Фольксваген Поло» двигался со стороны Сибирского тракта, когда столкнулся с тяжёлой техникой.

В результате ДТП пострадали 4 человека, хоть и были пристёгнуты ремнями безопасности. 42-летнего таксиста, с переломом рёбер и ключицы доставили в 36-ю Городскую клиническую больницу. Также травмы получили две 18-летние девушки. У них ушибы и подозрение на черепно-мозговые травмы. Пострадала их 17- летняя подруга, сидевшая на переднем сидении. У неё перелом рёбер и ключицы. Все девушки госпитализированы.

Фото: ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу

Установлено, что у водителя иномарки стаж управления транспортными средствами составляет 24 года. К административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения он не привлекался.

Фото: ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу

Полицейские выяснили, что ранним утром 26 июня девушки вызвали такси, чтобы поехать на учёбу. Водитель заступил на смену примерно с 21:00 25 июня и провёл бессонную ночь, что и привело к аварии.