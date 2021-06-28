Силовики рассказали о количестве пропавших в лесу свердловчан

По данным регионального управления МЧС, с начала года в лесу потерялись 19 человек, из которых четверо - несовершеннолетние. Фото: Галина Соловьёва.

Замначальника ГУ МЧС России по Свердловской области Сергей Щербаков и замначальника отдела координации деятельности территориальных ОВД по розыску лиц Управления уголовного розыска ГУ МВД по Свердловской области Аркадий Болотов рассказали, сколько человек потерялись в лесах в 2021 году. Как заявили силовики, в лесах с начала года пропали от 19 до 40 человек.

По данным регионального управления МЧС, с начала года в лесу потерялись 19 человек, из которых четверо - несовершеннолетние. 10 человек удалось найти, четверо погибли, ещё пять числятся без вести пропавшими. Для сравнения, за весь 2020 год в лесах потерялись 92 человека - 66 найдены, 11 погибли, 15 без вести пропали.

"Статистика нас не радует. В этом году уже почти четверть от прошлого года, а это только начало лета", - отметил замначальника ГУ МЧС по Свердловской области.

Как заявил Сергей Щербаков, чаще всего пропадают люди в возрасте от 18 до 60 лет - таких 56%. Далее по количеству пропавших идёт группа в возрасте старше 60 лет - 33%, а затем несовершеннолетние - 10%. При этом, теряются, в основном, мужчины - почти 78%.

Причины, по которым теряются люди - незнание местности и неумение ориентироваться в лесу, а также отсутствие средств связи.

"Перед отправкой в лес нужно оставлять больше инфы родственникам, друзьям, куда вы убываете, на какое время, когда возвращаетесь обратно. Нужно изучать местность на карте, чтобы понимать, куда вы идёте. Нужно надевать яркую одежду. Желательно отправляться не в одиночку, не сходить с тропинок, запоминать ориентиры. Далеко от трассы лучше не уходить", - сказал замначальника свердловского ГУ МЧС.

В свою очередь начальник ГУ МВД России по Свердловской области Аркадий Болотов заметил, что в 2/3 случаев пропажи людей в природных условиях связаны с заготовкой грибов и ягод.

"Пока этот сезон даже не начался, потому что жаркая погода. С начала года по нашим данным - пропало около 40. Также немного разнятся данные по пропавшим в этом году гражданам - у нас их насчитывается 8. Почти каждую неделю люди пропадали с середины апреля. С настороженностью ждём грибного сезона", - заявил Аркадий Болотов в ходе пресс-конференции, посвящённой пропажам людей в лесах.

Сотрудник МВД напомнил свердловчанам, что при походе в лес необходимо взять с собой достаточное количество воды.

"Без еды человек может прожить до 3 недель, без воды он не протянет и трёх суток. Вода - это то, что повысит ваши шансы на спасение. Также обязательно наличие головного убора", - добавил он.