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Общество / Происшествия
28 июня 2021, 14:16

В Екатеринбурге два магазина хранили в сейфах 3 тысячи пачек контрафактных сигарет

Магазин с табаком

Нарушителям закона грозит штраф в размере до 300 тысяч рублей. Фото: Алексей Кунилов

В двух табачных магазинах Екатеринбурга в ходе проверки было обнаружено 3 042 немаркированные акцизными марками пачки сигарет. Нелегальная продукция хранилась в сейфах и предназначалась для продажи.

На пачках также отсутствовало указание страны производства. Контрафактные сигареты обнаружили и изъяли сотрудники Уральской оперативной таможни совместно с представителями Роспотребнадзора по Свердловской области.

«За нарушение таможенного законодательства предпринимателям грозят административные штрафы до 300 тысяч рублей», - рассказал начальник отдела по связям с общественностью Уральского таможенного управления Виталий Шабанов.

Должностные лица составили в отношении арендаторов торговых павильонов протоколы об административных правонарушениях по ст. 15.12 КоАП РФ («производство или продажа товаров и продукции, в отношении которых установлены требования по маркировке…»). Изъятая табачная продукция будет уничтожена.

Как писала «Областная газета», в феврале полицейские Екатеринбурга обнаружили на ЖБИ целый склад немаркированной табачной продукции. Контрафакт – 18 тысяч пачек – хранился в боксе по адресу улица Высоцкого, 45/7.

Областная газета Свердловской области

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