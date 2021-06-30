Под Ревдой с рельсов сошли восемь вагонов товарного поезда

По факту схода с рельсов платформ с контейнерами следователи организовали проверку. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области с рельсов сошли восемь вагонов грузового поезда. В связи с ЧП, которое случилось недалеко от Ревды, пассажирские составы направляют по альтернативному пути.

Как сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги, авария произошла 30 июня в 14:51 на перегоне Ревда – Решёты двухпутного электрифицированного участка Решёты – Дружинино. В результате происшествия нарушен габарит соседнего пути.

Пострадавших и угрозы экологической безопасности нет, однако был нарушен график движения пассажирских поездов. Их временно направляют по альтернативному маршруту через станцию Кузино. В связи с этим возможны задержки пассажирских поездов. СвЖД приносит пассажирам извинения за причинённые неудобства.

Для ремонта повреждённого участка пути направлены восстановительные поезда со станций Кузино и Каменск-Уральский.

В пресс-службе Уральского СУ на транспорте СКР уточнили, что авария произошла на пятом пикете 1623 километра перегона Ревда – Ильмовка. По данному факту сотрудники следственных органов организовали процессуальную проверку. На место ЧП выехала следственно-оперативная группа.

«Областная газета» писала, что в апреле в районе станции Филькино Свердловской железной дороги на подъездных путях, принадлежащих ООО «Уралтранслес», произошёл сход двух вагонов, гружёных лесом.