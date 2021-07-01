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Общество / Происшествия
1 июля 2021, 12:45

Самолёт при взлёте столкнулся с птицами в Кольцово

Люди выходят из самолёта

Судя по онлайн-табло аэропорта Геленджика, самолёт из Екатеринбурга благополучно приземлился в пункте назначения. Фото: Алексей Кунилов

В екатеринбургском аэропорту Кольцово очередной самолёт при взлёте столкнулся со стаей птиц. Повреждений не зафиксировано, поэтому воздушное судно продолжило полёт до Геленджика.

На борту рейса SU-2863 находился 141 пассажир, в том числе 37 детей, и 6 членов экипажа. Никто не пострадал.

"01.07.2021 командир воздушного судна А-320 авиакомпании "Аэрофлот", выполняющего рейс SU-2863 по маршруту Екатеринбург-Геленджик, сообщил о столкновении самолёта с птицами во время набора высоты. КВС принял решение продолжить полёт в пункт назначения, бортовая система работает исправно", - сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Судя по онлайн-табло аэропорта Геленджика, самолёт из Екатеринбурга благополучно приземлился в пункте назначения.

Подобные инциденты нередко происходят в Кольцово. Так, 30 мая из-за столкновения не смог взлететь уже набравший скорость самолёт той же авиакомпании, который должен был направиться в Сочи. В июне Свердловская транспортная прокуратура вместе со специалистами Кольцово начала проверку исполнения законодательства в части безопасного орнитологического обеспечения полётов. Результатов пока нет.

Фото: онлайн-табло
Областная газета Свердловской области

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