Два человека погибли от удара молнией на свердловском озере Балтым

У погибших обнаружены следы ожогов, похожие на те, что бывают при ударе молнией. Фото: Владимир Мартьянов

В Свердловскую область 2 июля пришли дожди, грозы и град. Жертвами непогоды стали два человека. Они отдыхали на озере Балтым в Верхнепышминском ГО.

Трагедия произошла около 19:00. Погибшие мужчины пытались укрыться в беседке, именно там их настигли удары молнией. Личности обоих погибших установлены: это мужчины по имени Андрей 1986 года рождения и Георгий 1988 года рождения.

"Тревожное сообщение в дежурную часть территориального ОВД поступило от бригады скорой помощи. Выезжавшие на место ЧП сотрудники полиции установили, что на берегу водоёма среди других отдыхавших находились 2 семьи, ранее между собой не знакомые, - Богдашовы и Патрушевы. Члены обеих семей укрылись в беседке, и в это время один из ударов молнии причинил двум мужчинам травмы, не совместимые с жизнью. Один из них скончался сразу, а второго пыталась спасти супруга и прибывшие медики. Однако вернуть к жизни пострадавшего не удалось", - рассказал глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Доследственную проверку по факту гибели мужчин проводит Следственный отдел по городу Верхняя Пышма СУ СКР по Свердловской области. У погибших обнаружены следы ожогов, похожие на те, что бывают при ударе молнией. Точная причина смерти будет установлена в ходе экспертизы. Следователи опрашивают очевидцев.