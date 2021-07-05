В столице Урала ночью полыхали две иномарки

Установлено, что на площади 5 кв. м сгорели моторный отсек легкового автомобиля Mercedes и задний бампер легкового автомобиля Kia. Фото: Алексей Кунилов

В столице Урала в ночь на 5 июля горели автомобили Mercedes и Kia. Площадь пожара составила 5 кв. м.

Сообщение о возгорании в пер. Шадринский в Пионерском поступило в диспетчерскую в 3:41. На место происшесвия выезжали 8 спасателей на двух спецмашинах.

"Им удалось справиться с огнём в течение четырёх минут. Установлено, что на площади 5 кв. м сгорели моторный отсек легкового автомобиля Mercedes и задний бампер легкового автомобиля Kia", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

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