Темы дня

Общество / Происшествия
5 июля 2021, 08:30

В столице Урала ночью полыхали две иномарки

Пожарная машина тушит загоревшуюся машину

Установлено, что на площади 5 кв. м сгорели моторный отсек легкового автомобиля Mercedes и задний бампер легкового автомобиля Kia. Фото: Алексей Кунилов

В столице Урала в ночь на 5 июля горели автомобили Mercedes и Kia. Площадь пожара составила 5 кв. м.

Сообщение о возгорании в пер. Шадринский в Пионерском поступило в диспетчерскую в 3:41. На место происшесвия выезжали 8 спасателей на двух спецмашинах.

"Им удалось справиться с огнём в течение четырёх минут. Установлено, что на площади 5 кв. м сгорели моторный отсек легкового автомобиля Mercedes и задний бампер легкового автомобиля Kia", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Читайте также:

В Екатеринбурге снова вспыхнул пожар в садах на Чусовском тракте.

Сюжет

Поджигатели
Свердловская область по итогам 2016 года является одним из лидеров России по числу уничтоженных огнём автомашин. «Областная газета» разбирается в проблеме.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
05.07.2021, 08:30 / Общество
В столице Урала ночью полыхали две иномарки
05.07.2021, 07:44 / Общество
В Екатеринбурге снова вспыхнул пожар в садах на Чусовском тракте
05.07.2021, 07:12 / Общество
В Екатеринбурге на день закроют один перекрёсток и поменяют маршруты шести трамваев
04.07.2021, 21:33 / Политика
Михаил Мишустин встретился в Екатеринбурге с российскими и иностранными бизнесменами
04.07.2021, 20:11 / Общество
С началом новой недели в Свердловскую область придёт прохлада